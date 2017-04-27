НАСА не хватает скафандров для работы на МКС

НАСА столкнулось с нехваткой скафандров для работы на МКС.

"Скафандры, которые использует НАСА на МКС, по-прежнему представляют целый спектр проблем, связанных с дизайном и представляют риск для здоровья. Лишь 11 из 18 систем жизнеобеспечения в виде рюкзаков, которые поддерживают работу астронавтов в открытом космосе, могут быть использованы, что вызывает озабоченность об использовании до окончания срока работы МКС", — говорится в докладе генерального инспектора НАСА Пола Мартина.

Он также отметил, что "НАСА испытывает сложности с обеспечением МКС необходимым (количеством) скафандров до 2024 года, ситуация усугубится в случае, если использование станции будет продлено до 2028 года".

Инспектор добавил, что скафандры, которые сейчас используют астронавты, были созданы 40 лет назад. При этом срок службы космических костюмов был рассчитан лишь на 15 лет, пишет РИА Новости.

"Несмотря на выделение почти 200 миллионов долларов на создание НАСА скафандров нового поколения, агентство на годы отстает в создании скафандров, способных заменить нынешние или пригодные для будущих исследовательских миссий", — говорится в докладе.

Авторы документа отмечают, что "учитывая нынешний график создания, существует риск того, что прототип нового поколения скафандров не будет существенно зрелым к началу испытаний на МКС до 2024 года".

В последние годы сообщалось о целом ряде проблем со скафандрами астронавтов НАСА во время работ на внешней поверхности станции: от попадания жидкости в шлем до проблем с системой связи.