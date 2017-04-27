США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

мериканские военные успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, которая составляет основу стратегических ядерных сил страны, сообщила пресс-служба ВВС США.

Запуск произвели в ночь на среду с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Как отмечается, "боеголовка ракеты успешно долетела до полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) примерно в 4,2 тысячи миль от места старта". За испытание отвечали подразделения ВВС в штатах Вайоминг, Монтана и Небраска.

Ранее представитель Командования глобальных ударов американских ВВС заявила, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости.

Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, принятая на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего страна располагает 450 такими ракетами, они останутся на вооружении как минимум до 2020 года. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. В Вашингтоне заявляют, что не исключают военного варианта действий против Пхеньяна, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении с помощью санкций.