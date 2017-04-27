Двух украинцев задержали по подозрению в краже нефти в Нигерии

Представители ВМС Нигерии задержали в нигерийском штате Дельта 10 человек, в том числе двух украинцев, подозреваемых в попытке кражи нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя военного ведомства.

"Подозреваемые были задержаны рано утром во вторник, когда откачивали нефть на судно с платформы Afremo A… принадлежащей Shell Petroleum and Development Company, работающей на реке Форкадос", — заявил представитель нигерийских ВМС Ибрагим Деву (Ibrahim Dewu).

По его словам, военные задержали одного нигерийца, двух пакистанцев, двух украинцев, одного индонезийца, трех граждан Ганы и одного гражданина Бенина. Деву отметил, что они откачали с платформы Shell Petroleum около 2 тысяч метрических тонн нефти, пишет РИА Новости.