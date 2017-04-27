Египет перейдет на электронные въездные визы для туристов

Египет с 1 июня введет режим получения электронных въездных виз для посещающих страну путешественников, заявил изданию "аль-Масри аль-Яум" министр туризма страны Яхья Рашид.

"С введением этой системы каждый турист в любой точке планеты сможет в электронном режиме подать на визу и получить ее", — сказал министр на полях проходящей в ОАЭ туристической выставки.

Ранее в египетских СМИ появилась информация о повышении с марта стоимости туристической визы с 25 до 60 долларов. Позднее власти сообщили о переносе сроков повышения на 1 июля. Однако, как заявлял председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери, решение об увеличении стоимости виз могут пересмотреть, пишет РИА Новости.