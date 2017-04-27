Японский дизайнер выпустил "русскую" коллекцию одежды. ФОТО

В социальных сетях обсуждают коллекцию известного японского дизайнера Дзюнъи Ватанабэ (Junya Watanabе), в которую вошли футболки и платья с надписями на русском языке.

Коллекция бренда Comme des Garçons привлекла внимание пользователей соцсетей не только комичностью принтов, которые выглядят, как набор слов, но и высокой стоимостью.

Так, в американском магазине модной одежды Barneys можно приобрести футболку с надписью "Николай 58" за 185 долларов. Столько же стоит футболка с принтом "Летний лагерь аэроклуб москита". Платье с надписью "Город Пермь университет" обойдется американским модникам в 505 долларов, пишет РИА Новости.