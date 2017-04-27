Ученые смоделировали последствия таяния ледников. ФОТО

Национальное управление океанических и атмосферных исследований обнародовало серию изображений, на которых показало возможные последствия наихудшего сценария глобального потепления, передает The Mashable.

На этих изображениях показано, что произойдет с рядом американских мегаполисов в случае, если уровень мирового океана поднимется на 10-12 футов (то есть от 3,3 до 3,6 метров) к 2100 году.

В настоящее время ученые в среднем пророчат поднятие уровня мирового океана на 8 футов (3 метра) к 2100 году. Однако данное исследование показало, что произойдет, если события будут разворачиваться наихудшим образом, передает korrespondent.net.

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