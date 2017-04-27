Умерла еще одна жертва взрывов на украинском арсенале в Балаклее

В Харькове скончалась женщина, получившая осколочное ранение во время взрывов на арсенале в Балаклее в конце марта.

Об этом сообщил председатель Балаклейской райгосадминистрации, отказавшись отвечать на уточняющие вопросы. У пострадавшей была тяжелая черепно-мозговая травма, уточнили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, пишет korrespondent.net.

В результате пожара на арсенале в Балаклее Харьковской области Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов. Об этом после инцидента рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский