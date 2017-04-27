Помнить всё: СМИ рассказали о женщине с исключительной памятью

Ребекке Шаррок из Брисбена (Австралия) 27 лет, и она помнит все, что происходило с ней каждый день за все эти годы, начиная с возраста в 12 дней.

У девушки гипертимезия, или исключительная автобиографическая память, — редкая способность, которая делает Ребекку одной из 80 уникальных людей на планете, передает Моя планета.

Ее первое воспоминание относится к возрасту всего в 12 дней: «Мои родители положили меня на водительское сиденье в автомобиле, чтобы сфотографировать (идея папы). Тогда я еще не понимала, что меня окружает, но мне были любопытны чехол на кресле и руль. Я еще не испытывала потребности исследовать неизвестное, но мне было интересно».

Ребекка помнит долгие часы, проведенные в детской кроватке за разглядыванием подвешенных над ней игрушек и людей, периодически подходивших полюбоваться на младенца. Она рассказала про свой первый день рождения, связанный с досадным моментом: на Ребекку надели атласное платьице, которое доставляло ей дискомфорт, из-за чего девочка плакала.

«Хотя мне и говорили, что это мой день, особенный день, хотя многие люди приходили ко мне, я ничего не понимала, но в конце концов перестала плакать. Тогда же мне подарили первую плюшевую игрушку — это была Минни Маус, — и она напугала меня, но я не могла этого сказать. Все, что мне оставалось делать, это плакать и отталкивать игрушку от себя, когда ее подносили слишком близко».

Когда Ребекке исполнилось два годика, у нее появилась младшая сестра Джессика: «Мне сказали, что это моя сестренка, но я не понимала этого и больше интересовалась игрушечным поездом».

Хотя моменты, пережитые в детстве, вспоминать весело и увлекательно, в остальном Ребекке не позавидуешь. «Я не способна забыть любой день моей жизни. Я все время переживаю свое прошлое, которое рядом со мной постоянно, детально», — говорит девушка.

В настоящее время она участвует в научном исследовании, призванном найти лекарство от деменции и изучить работу сознания и памяти.