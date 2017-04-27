В Турции найден гроб с телом русского генерала

Гроб с телом, предположительно, генерала Русской императорской армии был обнаружен во время строительных работ в турецкой провинции Ардаган.

Гроб с крестом нашли рабочие, которые вели раскопки на месте фундамента. На место были вызваны научные сотрудники из музея Карса. Внутри гроба было обнаружено тело мужчины в военной форме.

Археологи высказали предположение, что, вероятно, это генерал русской армии, который жил около 140 лет назад. После Русско-турецкой войны в 1878 году провинция Ардаган, расположенная на северо-востоке Турции на границе с Грузией, перешла к России.

Тем временем на место находок пришло большое количество местных жителей — их привлекли появившиеся в соцсетях слухи о том, что на месте захоронения обнаружены ценности и исторические артефакты. Сначала находку изучит турецкая прокуратура, затем ее передадут в музей Карса, передает Моя планета.