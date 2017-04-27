В Сибири горят 700 гектаров леса

Более 700 гектаров охватили пожары в Сибири. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае. Там тушат одновремено 14 пожаров на площади 212 гектаров. Об этом сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Лесные пожары разгорелись в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Бурятии и Туве. В Красноярском крае тушат 14 пожаров на площади 212 гектаров, в Иркутской области — восемь пожаров на почти 300 гектарах. Анатолий Самко, депутат Законодательного собрания Красноярского края, отмечает, что из-за пожаров ухудшилась экологическая ситуация в Канске. По его словам, весь город в дыму. Вокруг горят трава, небольшие очаги лесных пожаров. Также продолжают гореть опилки лесоперерабатывающего предприятия, передает ТАСС.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась в десять раз — до 1,1 тысячи гектаров. Общая площадь всех возгораний составила 738 гектаров, покрытых лесом, 140 гектаров кустарников, 236 нелесных гектаров. Днем ранее в Иркутской области возникли 32 новых возгорания. 24 из них ликвидированы, 5 — локализованы. На борьбу с огнем было поднято 472 человека.

Число пожаров растет и в Забайкалье. Этому способствует сухая, теплая погода и сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение, пишет Вести.ру.

В Бурятии, по информации республиканского агентства лесного хозяйства, утром 27 апреля зарегистрированы восемь пожаров на общей площади 57 гектаров. Огонь тушат более ста человек. В Баунтовский и Муйский районы направлены парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов. В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано девять пожаров, распространившиеся на 40 гектаров. В том числе, три возгорания в пригороде Улан-Удэ и один очаг — в Тункинском национальном парке.

Всего в регионе за последние сутки удалось потушить 42 лесных пожара на общей площади 629 гектаров. Пожарные, в частности, отстояли поселок Пинчино от перехода на него лесного пожара. Со стихией борются более 160 человек и 31 единица техники. Угрозы населенным пунктам нет.