Более 700 гектаров охватили пожары в Сибири. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае. Там тушат одновремено 14 пожаров на площади 212 гектаров. Об этом сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Лесные пожары разгорелись в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Бурятии и Туве. В Красноярском крае тушат 14 пожаров на площади 212 гектаров, в Иркутской области — восемь пожаров на почти 300 гектарах. Анатолий Самко, депутат Законодательного собрания Красноярского края, отмечает, что из-за пожаров ухудшилась экологическая ситуация в Канске. По его словам, весь город в дыму. Вокруг горят трава, небольшие очаги лесных пожаров. Также продолжают гореть опилки лесоперерабатывающего предприятия, передает ТАСС.
Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась в десять раз — до 1,1 тысячи гектаров. Общая площадь всех возгораний составила 738 гектаров, покрытых лесом, 140 гектаров кустарников, 236 нелесных гектаров. Днем ранее в Иркутской области возникли 32 новых возгорания. 24 из них ликвидированы, 5 — локализованы. На борьбу с огнем было поднято 472 человека.
Число пожаров растет и в Забайкалье. Этому способствует сухая, теплая погода и сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение, пишет Вести.ру.
В Бурятии, по информации республиканского агентства лесного хозяйства, утром 27 апреля зарегистрированы восемь пожаров на общей площади 57 гектаров. Огонь тушат более ста человек. В Баунтовский и Муйский районы направлены парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов. В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано девять пожаров, распространившиеся на 40 гектаров. В том числе, три возгорания в пригороде Улан-Удэ и один очаг — в Тункинском национальном парке.
Всего в регионе за последние сутки удалось потушить 42 лесных пожара на общей площади 629 гектаров. Пожарные, в частности, отстояли поселок Пинчино от перехода на него лесного пожара. Со стихией борются более 160 человек и 31 единица техники. Угрозы населенным пунктам нет.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Вероятно получение премии.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с автомобилем.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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Би-би-си, Сеул