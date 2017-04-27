В берлинском аэропорту провели эвакуацию пассажиров

Эвакуация пассажиров была проведена в аэропорту Шенефельд, расположенном под Берлином.

Из терминала "Б" были выведены все находившиеся там люди после обнаружения там подозрительного предмета. Стражи порядка осмотрели предмет и убедились, что он не представляет опасности.

В настоящее время терминал "Б" вновь открыт для пассажиров, сообщили в федеральной полиции. Данный инцидент не оказал существенного влияния на расписание рейсов, передает Вести.ру.

Это уже вторая эвакуация в Шенефельде за последние несколько дней. Подобный случай произошел 24 апреля. Из-за оставленного в проходе рюкзака граждане были вынуждены на время покинуть объект.

Сейчас аэропорт работает без ограничений, все оцепления сняты.