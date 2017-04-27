Мексика: родители пропавших студентов требуют правды

Родственники и близкие пропавших в Мексике 43 студентов провели марш протеста в столице страны. Активисты и члены семей, потерявших своих родных, выразили возмущение тем, как власти разбираются с этим делом.

Спустя более чем два года после исчезновения молодых людей, их судьба остается неизвестной. Один из участников акции обратился к властям:

“Остановитесь уже, мы больше не допустим лжи. Отцы и матери спрашивают, когда мы получим четкий и ясный ответ на наш вопрос, когда нам скажут правду, а не солгут?”

Студенты были похищены 26 сентября 2014 года в Игуале, куда прибыли для участия в протесте против местных властей, напоминает euronews.com. По версии следствия, коррумпированные полицейские передали их наркокартелю, члены которого расправились со студентами и уничтожили их тела.