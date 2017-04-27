Зонд "Кассини" вышел на связь и прислал фотографии Сатурна

Ученые НАСА получили сигнал от космического зонда "Кассини", который днем приблизился к атмосфере Сатурна на рекордно короткую дистанцию и нырнул в кольца планеты.

Зонд успешно завершил первое из запланированных 22 сближений с атмосферой, в ходе которого связь с "Кассини" была временно утеряна, и прислал на Землю первые фотографии, передает ВВС.

С каждым из следующих пролетов, которые, как ожидается, будут проходить следующие пять месяцев, "Кассини" будет продвигаться все ближе к поверхности планеты, дойдя в итоге до внутреннего, ближайшего к Сатурну кольца.

Ожидается, что в результате миссии зонд пришлет на Землю фотографии беспрецедентного качества, а также данные, которые помогут дать ответы на множество до сих пор не разрешенных вопросов об истории этой планеты. В самом лучшем разрешении фотографии колец Сатурна должны демонстрировать элементы размером до 150 метров в диаметре.

"Ни один космический аппарат никогда не был так близок к Сатурну", - рассказал руководитель миссии "Кассини" доктор Эрл Мейз.

"Мы могли полагаться только на предсказания, основанные на наших знаниях о других кольцах Сатурна, наших представлениях о том, каким будет зазор между кольцами и Сатурном. Я рад сообщить, что "Кассини" прошел через этот зазор, как мы и планировали, и вернулся в отличной форме", - рассказал он.

Двигаясь с огромной скоростью - более 110 тысяч километров в час - "Кассини" нырнул под кольца Сатурна в среду, в 9 утра по Гринвичу. Столкновение даже с крохотными частицами на такой скорости (а в кольцах вращаются мелкие осколки льда и породы) может оказаться губительным для космического аппарата.

И хотя аналитики полагают, что шансы подобного столкновения невелики, специалисты по управлению полетом хотели избежать даже малейшего риска, поэтому в ходе маневра зонд использовал в качестве щита свою большую антенну. Именно поэтому во время прыжка антенна была отвернута от Земли, и радиоконтакт с "Кассини" был потерян.