Офицера бундесвера заподозрили в подготовке теракта

В Баварии по подозрению в подготовке теракта задержан старший лейтенант бундесвера, выдававший себя за сирийского беженца.

По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, в которую передано расследование дела, в январе 28-летний немецкий военнослужащий спрятал пистолет калибра 7,65 мм в туалете аэропорта Вены. Оружие нашли сотрудники австрийских правоохранительных органов. Они установили за туалетом наблюдение и дождались, пока подозреваемый вернется за пистолетом.

Военнослужащий вернулся в феврале. Австрийская полиция задержала его и, установив его личность, передала информацию немецким коллегам. Самого военного отпустили, передает ВВС.

Немецкая уголовная полиция выяснила, что мужчина в 2015 году попытался выдать себя за сирийского беженца и подал в миграционные органы Баварии прошение о предоставлении ему убежища. По данным немецкой полиции, военнослужащий скрыл тот факт, что у него есть немецкое гражданство. В итоге его запрос удовлетворили.

Сообщается, что он быстро получил жилье и денежное пособие как беженец. При этом, по данным газеты Welt, мужчина даже не знал арабского и говорил на собсеседовании по-французски. По предварительным данным, ранее задержанный попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за своих националистических взглядов. В связи с этим прокуратура не исключает, что он мог действовать "из ксенофобских побуждений".

Как пишет Welt, по одной из версий, солдат, зарегистрировавшийся как беженец и сдавший отпечатки пальцев, собирался напасть на людей и бросить на месте преступления пистолет.

В этом случае анализ отпечатков пальцев на оружии позволил бы следствию предположить, что нападение совершил мигрант, что дискредидировало бы сирийских беженцев.

Характер возможного нападения не уточняется, но, по словам прокурора, расследование установило, что обвиняемый планировал серьезное преступление, угрожающее национальной безопасности.