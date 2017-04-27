Ученые NASA предложили с помощью астероида создать озеро на Марсе

Исследовательская группа разработала план падения астероида на Марс к 2036 году.

Специалисты полагают, что падение небольшого астероида приведет к таянию подпочвенного льда и к образованию озера в кратере.

Концепция под названием Mars Terraformer Transfer предусматривает использование уже к 2036 году автоматической межпланетной станции Shepard для того, чтобы сначала пристыковаться к небольшому по массе небесному обломку, а затем направить его на поверхность Марса.

В результате падения небесного тела на поверхности образуется кратер, который заполнится водой от таяния подземного льда. После такого удара климат в этом марсианском регионе станет значительно мягче.

Около нового водоема могли бы размещаться жилые купола колонистов. А оранжереи, размещенные в таких помещениях, обеспечили бы со временем марсианскую колонию продовольствием и позволили бы сократить затраты на перемещение грузов с Земли, пишет nv.ua.

"Новая концепция предлагает сделать укрытия, которые будут масштабироваться до миллионов кубических метров, то есть до размеров стадиона", — объясняют авторы идеи.