Британское радио извинилось за Орландо Блума

Британская радиостанция Radio 1 извинилась перед слушателями за поведение актера Орландо Блума, во время интервью назвавшего себя «цыганом из Кента».

Блум пришел на утреннее шоу, чтобы рассказать о скорой премьере новой части «Пиратов Карибского моря». Ведущий поинтересовался у актера, действительно ли он сам выполняет все свои трюки. «Конечно! Я все еще цыган из Кента, дружище. Тебе лучше не узнать про мою темную сторону», — заявил в ответ Блум.

После эфира ведущий извинился перед слушателями и отметил, что актер «слегка потерял контроль». Однако в обществе цыган-кочевников народности рома уже отметили, что их серьезно беспокоит использование Блумом расистских слов.

Орландо Блум является уроженцем города Кентербери в британском графстве Кент, но не является цыганом. Его мать родилась в Калькутте и имеет индийские корни, а биологический отец, позже ставший его опекуном, был чистокровным англичанином. Однако сам актер неоднократно отмечал, что вырос в неблагополучном цыганском районе, сообщает Лента.ру.