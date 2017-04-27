26 апреля 1999 года, в годовщину Чернобыльской аварии, активировался вирус CIH (Virus.Win9x.CIH) на полумиллионе компьютеров по всему миру и уничтожил данные на жестких дисках инфицированных компьютерах. На некоторых компьютерах вирус даже наносил повреждения микросхемам BIOS
Компьютерный вирус был написан тайваньским студентом Чэнь Инхао в июне 1998 года во время прохождения обучения в местном университете, за что получил серьезный выговор от университета. Оттуда и началось распространение вируса - вначале вирус был разослан в местные Интернет-конференции, благодаря чему вирусу удалось выбраться за пределы Тайваня и в течении одной недели заразить компьютеры в других странах. Спустя примерно месяц вирус был обнаружен на американских игровых Web-серверах, что вероятнее всего и послужило причиной массовой эпидемии.
Автор вируса заложил активацию вредоносных действий вируса на дату 26 апреля 1999 года (вероятнее всего автор вируса этот день выбрал случайно). Из-за совпадения с датой аварии на Чернобыльской атомной электростанции, вирус получил свое второе название - "Чернобыль" (Chernobyl).
В 2006 году вирус вошел в топ-10 наиболее разрушительных компьютерных вирусов за количество инфицированных компьютеров и нанесенного ущерба в мировом масштабе, напоминает tjournal.ru.
По информации от веб-сайта Vmyths.com Чэнь Инхао (автор вируса) создал вирус, чтобы наказать продавцов программного обеспечения, у которых он купил антивирусные программы, которые оказались бесполезные от других вирусов в университете, где он учился.
В последствии автор вируса покаялся в создании вируса и устроился работать разработчиком в софтверную компанию. В 2009 году Чэнь Инхао выступал на технологической конференции FreedomHEC.
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