SunStroke Project выступит на Евровидении под 12 номером

Завершилась жеребьевка участников "Евровидении-2017". Представители нашей страны - группа SunStrokeProject выйдет на сцену главного песенного конкурса 9 мая под 12 номером.

Букмекерские конторы прочат победу на Евровидении представителю Италии Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа.

Второе место букмекеры отдают Болгарии, которую будет представлять Кристиан Костов с песней Beautiful Mess, а третье - шведскому певцу Робину Бенгтсону с песней I Can not Go On.

Всего в финале конкурса выступят 25 музыкантов из 43 участников.



62-й конкурс Евровидение пройдет в Киеве в Международном выставочным центре. Полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года.

Напомним, победу представительнице Украины принесла песня Джамалы. После успеха на Евровидении президент Петр Порошенко присвоил Джамале звание народной артистки Украины.

Украина примет конкурс во второй раз.