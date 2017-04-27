ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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