К Евровидению цены в киевских отелях выросли на 30%

К Евровидению цены киевских отелей выросли на 30%. Исключением являются пятизвездочные отели, где цена осталась практически неизменной.

Согласно информации издания Вечерний Киев, в настоящее время иностранными гостями Евровидения зарезервировано 85 процентов гостиничных мест. Об этом сообщается со ссылкой на директора Управления туризма городской госадминистрации Антона Тараненко.

"В столичных гостиницах 85% резерв, поэтому места еще есть. Стоимость повысилась на 30%, кроме пятизвездочных, в них цена существенно не возросла", - рассказал чиновник.

Он также отметил, что после окончания конкурса цена в гостиницах вновь опустится.

"Наибольшая активность среди иностранцев, которые приобрели билеты на конкурс, среди граждан Дании и скандинавских стран, в частности из Швеции и Норвегии. Также ожидается много туристов из Израиля", - цитирует Тараненко издание korrespondent.net.