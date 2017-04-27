Молдова и Турция подпишут ряд соглашений в области социальной защиты

Республика Молдова и Турция подпишут ряд соглашений в области социальной защиты, а также документы об открытии коммерческого офиса в Стамбуле и об открытии культурного турецкого центра в Молдове.

Документы будут подписаны в рамках предстоящего визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в нашу страну, передает NOI.md.



Об этом говорилось в ходе встречи премьер-министра Молдовы Павла Филипа с послом Турции в Молдове Хулуси Кылычем, на которой обсуждались возможности углубления двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте предстоящего визита в РМ турецкого премьера.



Павел Филип отметил, что он высоко ценит отношения между двумя странами, подчеркнув вклад Турции в модернизацию Молдовы.



Также он подчеркнул, что многие турецкие бизнесмены инвестируют в Молдову, и практически самые важные объекты страны, в том числе аэропорт, один из крупнейших отелей, одна из самых современных частных клиник, были построены за счет их средств.



В свою очередь посол Хулуси Кылыч отметил, что выступает за расширение сотрудничества между двумя странами.

Полититки говорили м о подписании ряда соглашений в области социальной защиты, об открытии коммерческого офиса в Стамбуле, об открытии культурного турецкого центра в Молдове.

Собеседники также обсудили последствия сильного снегопада на прошлой неделе. В этом контексте посол Турции отметил, что как турецкие экономические агенты, так и власти его страны были призваны оказать помощь для устранения последствий ненастья.

Визит премьер-министра Турции в Молдову намечен на начало мая.