"Мы установили подозреваемого, принимавшего участие в покушении на убийство. Этот человек находится в тюрьме Республики Молдова. В его камере был найден телефон и по сообщениям мы определили, что он спешил совершить убийство в кратчайшие сроки", - цитирует прокурора publika.md

Ранее в прокуратуре заявили, что в покушении на Влада Плахотнюка подозревается криминальный авторитет Григорий Карамалак, объявленный в международный розыск и скрывающийся в Москве.

7 апреля в результате совместной операции правоохранительных органов Молдовы и Украины по подозрению в подготовке убийства председателя ДПМ Влада Плахотнюка в обеих странах задержали 17 человек. За выполнение задания им обещали 200 тысяч долларов, половину из которых уже заплатили, кроме того заказчики пообещали исполнителям дополнительный бонус.

В ходе спецоперации были изъяты четыре гранатомета РПГ-26, два пистолета CZ-75 с глушителями, средства связи. Параллельно в Украине был задержан лидер этой преступной группировки, были проведены обыски у восьми членов банды.