Похожа на Землю: NASA сообщило об открытии новой ледяной планеты

Международная группа исследователей заявила об обнаружении новой ледяной планеты, которая по массе и удаленности от своего солнца очень похожа на Землю, сообщается на сайте NASA.

Ее размер приблизительно равен размеру Земли, а расстояние от своей звезды − как у Земли от Солнца.

Планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, находится в 13 тысячах световых лет от Земли. Ее поверхность покрыта толщей льда, а температура ниже, чем на Плутоне. Вероятность существования воды и жизни на ней равна нулю, пишет nv.ua.

Отмечается, что это небесное тело оказалось самым маленьким из когда-либо обнаруженных с помощью микролинзирования (метод, основанный на способности крупных планет искривлять своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения).

Эффект микролинзирования позволяет обнаружить объекты, не видимые никаким иным способом, и имеет большое значение для исследований за пределами Солнечной системы.