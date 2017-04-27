Американка получила ожоги от взрыва фитнес-трекера Fitbit Flex 2

Жительница штата Висконсин получила ожог второй степени, когда у нее на запястье взорвался включенный фитнес-трекер Fitbit Flex 2.

Врачам даже пришлось удалить из ее раны небольшие расплавленные кусочки резины и пластика.

Пострадавшая Дина Митчелл получила браслет в подарок и использовала его всего две недели. Взрыв произошел, когда женщина не совершала каких-либо активных действий, а просто читала книгу. Дина Митчелл смогла сорвать с себя горевшее устройство, но в итоге медики все же диагностировали у нее ожог второй степени, сообщает nv.ua.

Компания Fitbit предложила ей бесплатный браслет на замену после того, как она уведомила компанию о взрыве устройства. Также специалисты фирмы изучают причины воспламенения браслета.

"Мы крайне обеспокоены словами госпожи Митчелл о ее Flex 2 и относимся к этому очень серьезно, так как здоровье и безопасность наших клиентов является нашей первоочередной задачей. Мы говорили с госпожой Митчелл и активно изучаем этот вопрос. Мы не знаем о каких-либо других жалобах такого характера и не видим причин для того, чтобы призывать людей прекратить носить Flex 2", - говорится в заявлении компании Fitbit.