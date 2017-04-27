Швейцария поможет обеспечить водой два района на севере страны

Правительство Швейцарии предоставит 1,3 млн. евро на проект по водоснабжению Фалештского и Сорокского районов.

Как сообщили Инфотаг в Агентстве регионального развития Nord (ADR Nord), это предусматривает соглашение о сотрудничестве в реализации проекта "Вода для жизни в северном регионе: Фалешты-Сороки", подписанное накануне директором агентства Ионом Бодруг и представителем Швейцарского консалтингового центра SKAT Джонатаном Хеке.



Проект предполагает водоснабжения в 10 населенных пунктов данных районов с населением 10,3 тыс. чел. Кроме того впоследствии они будут обеспечены и питьевой водой.



Джонатан Хеке отметил, что "совместные усилия всегда дают лучший результат"



Директор ADR Nord сообщил, что "на севере республики есть проблемы доступа к питьевой воде в сельской местности, поэтому этот проект особо важен для региона"



По плану проект должен быть реализован в течение трех лет. Его общая стоимость оценивается в 3 млн. евро. Из которых 1,3 млн. предоставит в качестве безвозмездной помощи правительство Швейцарии, а около 300 тыс. евро - местные власти районов. Также для реализации проекта только в 2017 г. из Национального фонда регионального развития будет выделено 300 тыс. евро. Ответственными за выполнение проекта станут специалисты ADR Nord и фирмы SKAT с участием представителей местных властей.