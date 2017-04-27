В Черном море спасли всех членов экипажа потерпевшего крушение корабля ВМФ России

Представители Береговой охраны Турции объявили, что все находившиеся на борту российского корабля «Лиман», получившего пробоину, спасены. Ранее сообщалось, что попавшими без вести числятся 15 моряков.

Hurriyet со ссылкой на заявление Береговой охраны сообщает, что спасены 78 человек, находившихся на борту российского суда.

В свою очередь РИА Новости, также цитирующее сообщение Береговой охраной Турции, указывает, что 78 — общее число эвакуированных с «Лимана» и столкнувшегося с ним судна.

Минобороны РФ заявило, что никто из членов экипажа «Лимана» не пострадал, передает meduza.io.

Разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» 27 апреля в 40 километрах от пролива Босфор столкнулся с судном «Ашот-7». Российский корабль получил пробоину ниже ватерлинии. Столкновение, как сообщалось, произошло в сильном тумане. Судно затонуло.