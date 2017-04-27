Министра транспорта задержали по подозрению в коррупции

Министр транспорта Юрий Киринчук задержан на 72 часа по подозрению в коррупции. Его доставили на допрос в антикоррупционную прокуратуру.

До этого у него дома и в рабочем кабинете провели обыски. Подробности следователи пока не сообщили, отметив только что речь идет о распределении средств из европейских фондов.

По тому же делу сегодня задержали исполняющего обязанности Госадминистрации автодорог Вячеслава Телемана и двоих предпринимателей.



