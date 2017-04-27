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Вооруженные силы Украины заявили о готовности к военному положению
// фото: korrespondent.net
15:24, 27 Apr 2017
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Вооруженные силы в случае объявления военного положения в состоянии выполнять задачи руководства государства, заявляет замминистра обороны Украины Игорь Павловский. Его слова цитирует Интерфакс-Украина.

"На сегодня в случае развития конфликта на востоке Украины, в случае введения военного положения, ВСУ, подтянув подготовленный резерв, полностью в состоянии выполнить требования руководства государства в части подтягивания и развертывания для полного применения. Тут проблем нет", - сказал он в ходе Международной конференции по безопасности в Киеве, передает korrespondent.net.
 
Вместе с тем, Павловский отметил, что подготовить и реформировать армию за последние три года в условиях конфликта удалось благодаря Минским соглашениям.
 
"Благодаря тому, что есть Минский формат, у нас есть низкая интенсивность конфликта на Востоке страны. Это даёт возможность на сегодня выполнять ряд задач: переводить армию на профессиональную основу, вооружать, формировать новые структурные виды, в частности ССО", - сказал замминистра.
 
Он напомнил, что Украина потеряла свыше 10 тыс. граждан, из которых – 2 тыс. 652 военнослужащие. Кроме того, на сегодня оккупировано около 43 тыс. кв. км украинских территорий.
 
"Не исключается эскалация конфликта", - отметил он.




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