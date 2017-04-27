Биологи из университета датского города Орхуса обнаружили, что детеныши горбатого кита издают нарочито тихие звуки, чтобы предупреждать родителей об опасности, исходящей, например, от хищных косаток.
Это контрастирует с обычно громкими песнями горбачей, слышными и за 30 километров.
Доктор Симоне Видесен из Университета Орхуса подчеркивает, что чем тише китенок зовет маму, тем меньше шансов, что его предупреждение перехватит косатка или иной подводный хищник.
Поэтому писки этих юных созданий слышны лишь за десятки метров от них самих, пишет ВВС.
По словам Видесен, ученые в течение нескольких месяцев анализировали поведение восьми малышей и двух матерей, прикрепив к китам датчики движения и звука на присосках.
"Мы были поражены, поскольку обычно горбачи очень громко и долго исполняют свои "песни", - добавила исследовательница.
Как утверждает Видесен, никогда прежде подобные диалоги между китятами и их матерями не фиксировались.
"Если вы последите, как общаются мать и китенок, вы заметите, что они часто молчат либо издают эти тихие звуки", - рассказывает биолог.
По данным исследования, опубликованного в журнале Functional Ecology, китам необходимо преодолевать тысячи морских миль из тропических вод в богатые крилем антарктические широты.
Новые сведения о поведении горбачей помогут сохранить их среду обитания, надеются специалисты, изучавшие группу китов близ залива Эксмаут в Западной Австралии.
"Нам удалось установить, что пары китят и матерей очень чувствительны к шуму морских судов. Поскольку родительница и дитя общаются тихо, их диалог легко заглушается шумом судов", - тревожится Видесен.
Ареал горбача разбит на две крупные популяции - в северном и южном полушариях.
Представители каждой из них рождаются в тропических водах, а затем мигрируют ближе к Арктике или, соответственно, к Антарктике.
Как и все китообразные, горбачи не очень быстро размножаются: беременность длится 11 месяцев, после которой на свет, как правило, появляется один китенок, который до 12 месяцев остается с матерью.
Взрослая особь достигает 13 метров в длину и способна прожить более 45 лет.
Песни горбатых китов привлекли внимание зоологов: австралийские ученые утверждают, что у горбатых китов есть даже свои любимые "хиты". Биологи, 11 лет изучавшие музыкальные пристрастия этих океанских гигантов, смогли выделить структуру их "песен".
Самцы, рассчитывающие привлечь самок, обычно поют одну и ту же мелодию, и каждый год у них рождается новый "сингл", который подхватывают другие горбачи в соседних популяциях, порой меняя мотив.
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Би-би-си, Сеул