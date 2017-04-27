Спикер отметил, что в последнем отчете компании Kroll указано, что из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank вывели 600 миллионов долларов. Куда перевели деньги, тоже известно.

"Есть три источника возврата денег. Первый - это средства, полученные от продажи активов банков после их ликвидации. Второй - продажа арестованного имущества тех, кто был осужден по делу о мошенничестве в банковской системе. И третий - возврат денег, которые компания Kroll обнаружила на иностранных счетах", - рассказал председатель парламента Андриан Канду.