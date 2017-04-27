Ясновидящий случайно пронзил себя мечом в Таиланде

В городе Чиангмай на севере Таиланда во время традиционного обряда погиб ясновидящий. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

25-летний мужчина участвовал в ежегодном ритуале, который устраивают в честь духов предков. На глазах многочисленных зрителей он ударил себя мечом. «Обычно клинок ломается, но в этот раз он вошел ему в грудь», — рассказал один из очевидцев.

Зрители пытались помочь ясновидящему, но безуспешно. Позднее мужчина скончался в больнице. Согласно заявлению полиции, он получил колото-резаную рану груди, сообщает lenta.ru.

По словам местного жителя, пострадавший занимался предсказанием будущего. «Этот медиум много лет пользовался уважением. Люди его любили», — утверждает он.