Как проходит уборка столичных улиц. ВИДЕО

Спасатели и пожарные вместе с полицейскими, карабинерами, военными и сотрудниками муниципальных служб вышли сегодня убирать с улиц столицы ветки и деревья, поваленные непогодой.

С утра они трудятся в 25 зонах всех пяти секторов города. Специалисты чистят деревья и спиливают те, что представляют опасность для окружающих. Особое внимание уделяется территориям социально-важных объектов, таких как школы, больницы и детсады. В частности, в столичной инфекционной больнице 18 спасателей и 40 курсантов полицейской Академии имени "Штефана чел Маре" разблокировали вход в приемное отделение.

Первые итоги будут подведены сегодня в 18:00 на заседании Кризисного центра. Сегодня работы завершатся в 22:00, а завтра с пяти утра их возобновят.