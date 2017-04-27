Авиаудар по Идлибу: 19 жертв, повреждена больница

В Сирии по нескольким районам провинции Идлиб были нанесены авиадуары, в результате чего погибли не менее 19 человек, передает Al Jazeera со ссылкой на Сирийскую гражданской оборону.

"19 человек были убиты сегодня. Хан-Шейхун, Маарет Аль-Нумаан, Джиср-Эш-Шугур и другие территории были мишенью, возможно, российских и сирийских самолетов с самого утра", - заявил Хамид, представитель гражданской обороны.

Он добавил, что в пригороде Маарет Аль-Нумаан больница Аль-Джами попала под авиаудар, в результате чего погибли по меньшей мере три пациента, 4 ранены, пишет korrespondent.net.

В свою очередь базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о, как мининмум, 16 погибших, среди которых семеро детей.