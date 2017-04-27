Новое приложение Samsung не даст отправить SMS за рулем

Компания Samsung работает над приложением In-Traffic Reply, которое будет автоматически отвечать на входящие сообщения, пока адресат находится за рулем. Об этом сообщает Mashable.

Суть In-Traffic Reply заключается в том, что сенсоры смартфона и GPS-сигнал улавливают, когда пользователь ведет машину или едет на велосипеде, и автоматически отвечают на все полученные сообщения выбранным шаблоном.

На настоящий момент приложение тестируется в Нидерландах и предлагает на выбор два варианта ответа: стандартный «Я за рулем, не могу ответить» и веселую версию с анимацией, пишет gazeta.ru.