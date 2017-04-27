Лидер группы «Ленинград» готовит альбом детских песен

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров готовит альбом детских песен.

В 2016 году музыкант представил композицию для передачи «С добрым утром, малыши». Тогда он говорил, что за ней может последовать целый альбом детских песен, пишет gazeta.ru.

«Я надеюсь, что в следующем году я сяду за него. Мы откатаем это 20-летие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому», – сообщил Шнуров.

В этом году «Ленинграду» исполняется 20 лет.