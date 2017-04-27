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Со строительного крана в Канаде сняли женщину
// фото: Википедия
17:22, 27 Apr 2017
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Спасатели канадского города Торонто не без труда сняли с крюка строительного крана женщину, забравшуюся туда без страховки по неизвестным причинам.

Женщину заметили сидящей на металлической конструкции, свисающей со стрелы строительного крана на высоте двенадцатого этажа в самом центре города, рано утром 26 апреля.

Приехавшие на место происшествия представители спасательных служб, обсудив несколько вариантов, поняли, что единственный путь добраться до девушки – это спуститься к ней со стрелы крана, сообщает vesti.ru.

В результате одному из пожарных при помощи альпинистского снаряжения удалось  добраться сверху до сидевшей на крюке женщины, которая была одета лишь в джинсы и легкую куртку. После этого он прицепил ее  к себе страховочными канатами и спустил на землю. Во время спасательной операции девушка не оказала никакого сопротивления.

По словам осуществившего спасение девушки пожарного, он не понимает, как той удалось добраться до крюка без страховки. Скорее всего, она сначала залезла на стрелу, а потом соскользнула вниз по металлическому тросу.

Сама героиня, которой оказалась 23-летняя местная жительница Мариса Лазо, свои действия не прокомментировала. 27 апреля девушка должна предстать перед судом за нарушение общественного порядка, где, как ожидает местная пресса, она все-таки объяснит причину, по которой залезла на кран.




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