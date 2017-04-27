Мессенджер Telegram анонсировал запуск функции платежей

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал скорый запуск бета-версии платформы для совершения платежей, с помощью которой можно будет делать покупки через ботов, созданных для мессенджера.

Как следует из описания, платформа позволит совершать покупки через ботов, у которых появится специальная кнопка для заказа и оплаты услуг. Для оплаты клиенту необходимо будет один раз ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. После этого платежи можно будет совершать в два клика.

Карта будет привязываться к ботам, у которых клиент делал заказы. Комиссии за совершение подобных операций не будет. Сервис не планирует хранить данные банковских карт, поэтому не будет принимать жалобы и требования вернуть деньги, однако обещает модерировать ботов.

"Мы будем делать то, что должен делать каждый шериф, - убивать плохих ботов и помечать хороших", - говорится в анонсе.

Большинство платежей будет осуществляться через платежную систему Stripe. Создатели других биллинговых систем также смогут подключиться к мессенджеру. Платформа рассчитывает привлечь поставщиков услуг в первую очередь из развивающихся стран, пишет newsru.com.

Вместе с функцией платежа появятся две другие функции - видеосообщения и платформа Telescope, на которой, как полагает Telegram Beta Blog в другой статье, будут публиковаться ролики владельцев публичных телеграм-каналов. Когда именно будут запущены эти функции, пока неизвестно.

К февралю 2017 года российская аудитория активных пользователей мессенджера Telegram достигла 6 млн человек.