Начались аресты фигурантов по делу о парковках

Предпринимателя Александра Пинчевского, главу управления транспорта Игоря Гамрецкого и бывшего муниципального советника Геннадия Иващенко поместили в изолятор. Арестованы и другие трое фигурантов - предприниматели. Вице-мэру столицы Нистору Грозаву дали 30 суток домашнего ареста.

По словам прокуроров, вице-мэр Кишинева сотрудничает со следствием и дает важные показания.

"Нистор Грозаву был помещён под домашний арест, потому что сотрудничал со следствием. Остальных шестерых поместили в изолятор. Мы согласны с решениями суда. Считаем их обоснованными", - заявил прокурор Думитру робу.

В свою очередь, адвокат Нистора Грозаву по-прежнему настаивает на невиновности своего подзащитного.

"Мы изначально заявляли и настаивали. Он свою вину не признаёт. Он был подозреваемым, потом ему предъявили обвинение, но мы категорически не признаем вину", - отметил адвокат Юрий Мэрджиняну.

В отличии от Грозаву, миллионера Александра Пинчевского поместили под арест в изолятор. По данным следствия, именно он - теневой собственник фирм, участвовавших в тендерах по обустройству платных парковок.

"Адвокат ответит на все ваши вопросы. Я никак не связан с этим делом и не имею к этому никакого отношения", - сказал предприниматель Александр Пинчевский.

"Наш клиент не имеет никакого отношения к фирмам, которые участвовали в тендере и выиграли его. Единственная деятельность, которую осуществляет наш клиент, связана с фирмой ELITA 5, но компания с тендером не связана. Австрийскую фирму наш клиент только консультировал", - ответил адвокат Ион Выздоага.

Свою вину отрицают и другие фигуранты этого дела.

"Я не участвовал в тендере и не имею к этому абсолютно никакого отношения", - заявил глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий.

В деле о парковках фигурируют еще четверо подозреваемых. Они пока находятся на свободе.