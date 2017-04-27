Социалистам разрешили собирать подписи за отставку Дорина Киртоакэ

Социалистам разрешили собирать подписи за отставку Дорина Киртоакэ. Такое решение приняла столичная Апелляционная палата.

Запрос о регистрации инициативной группы по организации местного референдума социалисты подали 27 марта. В первой инстанции они проиграли, но решение обжаловали. По закону, инициировать референдум об отставке мэра может муниципальный совет или инициативная группа, которая соберет не менее 10% подписей жителей всех секторов и пригородов столицы.

Сам же Дорин Киртоакэ называл инициативу социалистов дешевым популизмом. Напомню, на местных выборах за Дорина Киртоакэ проголосовали 163 тысячи 570 жителей муниципия. Что снять его с должности, за это на референдуме должны высказаться как минимум столько же. Мандат мэра заканчивается в 2019 году.





