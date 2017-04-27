Китай и Евросоюз намерены построить деревню на Луне

Китай вместе с Европейским космическим агентством (ESA) намерены совместно построить на Луне обитаемую базу.

Об уже ведущихся на эту тему переговорах первым сообщил китайским СМИ генеральный секретарь Китайского национального космического управления Тян Юлун.

В среду его европейские партнеры подтвердили эту информацию.

"Китайцы уже реализуют чрезвычайно амбициозную космическую программу, - заявил агентству Блумберг представитель ESA Пол Хвистендаль. - Космические исследования изменились с 60-х годов прошлого века, и мы понимаем необходимость международного сотрудничества".

Генеральный директор ESA Йоган-Дитрих Вёрнер назвал "Лунную деревню", которую предлагается построить на спутнике Земли, потенциальной базой для будущих полетов к Марсу, а также шансом на развитие лунного туризма и даже первым шагом к возможной добыче полезных ископаемых на Луне.

Китай позже других ведущих космических держав начал запуски пилотируемых космических кораблей, сообщает ВВС.

Первый китайский космонавт Ян Ливэй отправился в космос на корабле "Шэнчжоу-5" в 2003 году, через 42 года после полета Юрия Гагарина.

Но впоследствии Китай резко активизировал свою космическую программу.

Сейчас у Китая уже 10 космонавтов, двое из которых по два раза отправлялись в космос. В этой десятке есть и женщина - Лю Ян, слетавшая в космос в 2012 году.

На прошлой неделе Китайское национальное космическое управление отправило непилотируемый космический корабль к своей орбитальной станции "Тяньгун-2".

Модуль "Тяньгун-2" был успешно выведен на орбиту Земли в сентябре 2016 года, и пока там нет космонавтов.

В середине октября Китай планирует вывести на орбиту уже пилотируемый корабль, который должен будет пристыковаться к "Тяньгун-2", после чего два китайских космонавта месяц пробудут на орбите.

Китайская программа по строительству многомодульной орбитальной станции предполагает к 2022 году вывод на орбиту следующего модуля - "Тяньгун-3".

К концу года Китай также планирует отправить космический корабль на Луну для сбора образцов грунта, а в 2017 году - послать первый корабль на обратную сторону Луны.

Европейское космическое агентство надеется провести анализ образцов грунта, которые доставлены в этом году китайской беспилотной миссией "Чанъэ-5".

Пол Хвистендаль надеется, что в будущем европейский космонавт сможет слетать на китайском космическом корабле.

Пока что эти планы окончательно не согласованы.

Китай не был допущен к работе на международной орбитальной космической станции в основном из-за американского закона, запрещающего такое сотрудничество, а также из-за опасений Вашингтона по поводу тесных связей китайской космической программы с оборонными ведомствами страны.

Кроме того, у Китая и Европейского космического агентства, подумывающих об организации лунного туризма, есть конкурент - американская аэрокосмическая компания SpaceX, намеренная уже к концу следующего года отправить двух первых туристов в полет вокруг Луны.