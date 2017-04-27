Китай вместе с Европейским космическим агентством (ESA) намерены совместно построить на Луне обитаемую базу.
Об уже ведущихся на эту тему переговорах первым сообщил китайским СМИ генеральный секретарь Китайского национального космического управления Тян Юлун.
В среду его европейские партнеры подтвердили эту информацию.
"Китайцы уже реализуют чрезвычайно амбициозную космическую программу, - заявил агентству Блумберг представитель ESA Пол Хвистендаль. - Космические исследования изменились с 60-х годов прошлого века, и мы понимаем необходимость международного сотрудничества".
Генеральный директор ESA Йоган-Дитрих Вёрнер назвал "Лунную деревню", которую предлагается построить на спутнике Земли, потенциальной базой для будущих полетов к Марсу, а также шансом на развитие лунного туризма и даже первым шагом к возможной добыче полезных ископаемых на Луне.
Китай позже других ведущих космических держав начал запуски пилотируемых космических кораблей, сообщает ВВС.
Первый китайский космонавт Ян Ливэй отправился в космос на корабле "Шэнчжоу-5" в 2003 году, через 42 года после полета Юрия Гагарина.
Но впоследствии Китай резко активизировал свою космическую программу.
Сейчас у Китая уже 10 космонавтов, двое из которых по два раза отправлялись в космос. В этой десятке есть и женщина - Лю Ян, слетавшая в космос в 2012 году.
На прошлой неделе Китайское национальное космическое управление отправило непилотируемый космический корабль к своей орбитальной станции "Тяньгун-2".
Модуль "Тяньгун-2" был успешно выведен на орбиту Земли в сентябре 2016 года, и пока там нет космонавтов.
В середине октября Китай планирует вывести на орбиту уже пилотируемый корабль, который должен будет пристыковаться к "Тяньгун-2", после чего два китайских космонавта месяц пробудут на орбите.
Китайская программа по строительству многомодульной орбитальной станции предполагает к 2022 году вывод на орбиту следующего модуля - "Тяньгун-3".
К концу года Китай также планирует отправить космический корабль на Луну для сбора образцов грунта, а в 2017 году - послать первый корабль на обратную сторону Луны.
Европейское космическое агентство надеется провести анализ образцов грунта, которые доставлены в этом году китайской беспилотной миссией "Чанъэ-5".
Пол Хвистендаль надеется, что в будущем европейский космонавт сможет слетать на китайском космическом корабле.
Пока что эти планы окончательно не согласованы.
Китай не был допущен к работе на международной орбитальной космической станции в основном из-за американского закона, запрещающего такое сотрудничество, а также из-за опасений Вашингтона по поводу тесных связей китайской космической программы с оборонными ведомствами страны.
Кроме того, у Китая и Европейского космического агентства, подумывающих об организации лунного туризма, есть конкурент - американская аэрокосмическая компания SpaceX, намеренная уже к концу следующего года отправить двух первых туристов в полет вокруг Луны.
Комментарии
- Биологи: детеныши горбатого кита шепчут мамам об опасности
- Похожа на Землю: NASA сообщило об открытии новой ледяной планеты
- Ученые NASA предложили с помощью астероида создать озеро на Марсе
- Зонд "Кассини" вышел на связь и прислал фотографии Сатурна
- В Турции найден гроб с телом русского генерала
- Помнить всё: СМИ рассказали о женщине с исключительной памятью
- "Кассини": лучшие снимки зонда на орбите Сатурна
- Ученые разгадали тайну Кровавого водопада в Антарктиде
- Определена форма пузыря Солнечной системы
- Новую причину синдрома хронической усталости обнаружили ученые
- В уборке Кишинева задействованы более двух тысяч человек
- Названа самая пунктуальная авиакомпания мира
- Лось поскользнулся и упал на дороге перед автомобилем. ВИДЕО
- Китай и Евросоюз намерены построить деревню на Луне
- В центре Лондона арестован вооруженный ножами мужчина
- Мобилизация в Кишиневе: Все на уборку!
- Смех и грех: как в Киеве ремонтируют дороги к Евровидению. ФОТО
- Автовладельцы, у которых есть полис CASCO, получат компенсации за разбитые деревьями машины
- Назван один из заказчиков убийства главы ДПМ
- Умер режиссер триллера "Молчание ягнят"
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с автомобилем.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул