Лось поскользнулся и упал на дороге перед автомобилем. ВИДЕО

Переходивший дорогу в городе Рыбинск (Ярославская область) лось поскользнулся на мокром асфальте и чуть не попал под колеса автомобиля. Запись с видеорегистратора очевидца в четверг, 27 апреля, опубликовал телеканал «360».

Сообщается, что инцидент произошел накануне днем. В ролике видно, как сохатый вышел на трассу и, поскользнувшись, упал. Подъезжавшая машина успела затормозить. Животное быстро встало и исчезло в лесу, пишет lenta.ru.

Видеозапись выложила в своем профиле во «ВКонтакте» жительница Рыбинска Ксения Петрова. «Встретили лося. Не доезжая до шлюзов со стороны Мехзавода», — уточняла она.