Названа самая пунктуальная авиакомпания мира

Южноафриканская Safair была признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2016 году по версии британской компании OAG. Об этом сообщается на сайте организации, предоставляющей информацию о воздушных перевозках.

Лайнеры лоукостера из ЮАР прибывали и вылетали вовремя почти в 96 процентах случаев за прошедший год. На втором месте — перевозчик из Кувейта Jazeera Airways. Его результат составил более 93 процентов.

Латвийский бюджетная авиакомпания airBaltic замыкает тройку (90,5 процента). Четвертая позиция досталась SunExpress из Турции, пятая — Tigerair из Сингапура. Их показатели составили 89,7 и 89,6 процента соответственно.

В десятку в порядке убывания также были включены итальянская авиакомпания Air Dolomiti, немецкая TUI fly, белорусская Belavia, Mango Airlines из ЮАР и Copa Airlines из Панамы, пишет lenta.ru.

Для попадания в рейтинг OAG авиакомпании должны выполнять как минимум 600 рейсов ежемесячно. Считается, что прилет или вылет был осуществлен в срок, если опоздание не превысило 15 минут.

По данным агентства FlightStats, самой пунктуальной авиакомпанией 2016 года оказалась испанская Iberia.