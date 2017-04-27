В уборке сегодня были задействованы более двух тысяч человек. Город поделили на 25 секторов, в каждый - вывели по три-четыре грузовика.

Уборку уже завершили на 52 столичных улицах. Работа началась в пять утра и завершится в десять вечера.

Кишинёвцы тоже откликнулись на призыв. Они не дожидались муниципальных служб и сами взялись приводить в порядок дворы.



Из-за усиленной работы в городе было затруднено дорожное движение. Представители силовых структур просят водителей быть терпеливее и по возможности воздержаться от поездок на личных авто.

