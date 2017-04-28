Лондон: при аресте подозреваемых в терроризме ранена девушка

Полицейские ранили 20-летнюю подозреваемую при штурме квартиры на северо-западе Лондона. Всего в ходе антитеррористической операции, прошедшей вечером в четверг в Лондоне и в графстве Кент, задержаны пять человек.

Раненая девушка находится в больнице под охраной. Сообщается, что она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Как сообщил Скотленд-ярд, полиция проводила антитеррористическую операцию в районе Уиллесден. В дом на Харлесден-роуд полицейские вошли около 19:00 по местному времени.

Во время спецоперации двадцатилетняя девушка, в отношении которой велось расследование, получила огнестрельное ранение. Прибывшие врачи скорой помощи доставили ее в больницу на "скорой", где она будет оставаться под охраной полиции, передает ВВС.

Кроме того, по адресу на Харлесден-роуд полицейские задержали двух мужчин 20 и 16 лет, а также еще одну 20-летнюю девушку, сообщили в Скотленд-ярде.

Еще одну подозреваемую - 43-летнюю женщину полиция задержала в рамках той же операции в графстве Кент чуть позже в четверг.

Всех четверых подозревают в подготовке террористических актов и подстрекательстве к ним. Их имена и происхождение пока не разглашаются. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей в полицейском участке на юге Лондона.

Дом на Харлесден-роуд, а также лица, связанные с задержанными, в течение некоторого времени находились под наблюдением сотрудников по борьбе с терроризмом в рамках операции, толчком которой стали полученные разведданные, говорится в заявлении полиции Лондона.