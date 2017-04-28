В штате Арканзас казнили четвертого заключенного за неделю

Американский штат Арканзас казнил четвертого заключенного за неделю. До этого власти штата не проводили казни более 10 лет.

Осужденный, 38-летний Кеннет Уильямс, убил двух людей, после того как сбежал из тюрьмы особо строгого режима, где отбывал срок за убийство 19-летней девушки-чирлидера.

Адвокаты настаивали, что их подзащитный - умственно отсталый, однако Верховный суд США отклонил их апелляции, сообщает ВВС.

По словам очевидцев, после введения препарата, с помощью которого проводится смертная казнь, Уильямс кашлял и некоторое время бился в конвульсиях. Эксперты до сих спорят о том, действительно ли смертельная инъекция не причиняет заключенным физических мучений в момент казни. Часто к этому аргументу прибегают адвокаты во время апелляций.

Такое количество казней в штате Арканзас, проведенных за короткий срок, связано с тем, что 30 апреля заканчивается срок реализации препарата мидазолам, используемого для смертельной инъекции.

Еще четверо приговоренных к смерти в штате выиграли право на отсрочку исполнения приговора, однако местная прокуратура пытается обжаловать эти решения.

В последние годы власти некоторых штатов столкнулись с дефицитом ядов для смертельных инъекций, так как европейские производители прекратили их поставки в США, выступая против смертной казни.