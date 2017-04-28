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Прокуроры просит за ловлю покемонов в церкви Екатеринбурга 3,5 года
// фото: РБК
10:59, 28 Apr 2017
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Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима для видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме. Обвинение считает, что подсудимый виновен в разжигании ненависти, оскорблении чувств верующих, а также в незаконном обороте специальных технических средств.

На суде блогер вину не признал.

В августе 2016 года Соколовский разместил в интернете ролики, в одном из которых играл в компьютерную игру Pokemon Go в Храме-на-Крови в центре Екатеринбурга, а в других критически высказывался о Русской православной церкви и клерикализации российского общества.

В сентябре блогера задержали по обвинению в оскорблении чувств верующих и разжигании религиозной вражды.

Основанием для его уголовного дела послужила экспертиза девяти роликов, включая видео с игрой в храме, сообщает ВВС.

За время следствия Соколовский дважды заключался в СИЗО, но оба раза защите удавалось добиться перевода клиента под домашний арест.

Екатеринбургский Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, один из крупнейших православных храмов России, построен на месте, где в 1918 году были расстреляны последний российский император Николай II и его семья.

Игра Pokemon Go, созданная компанией Niantic, вышла в начале июля 2016 года и быстро стала популярной. В ходе игры пользователи дают приложению доступ к камере своего телефона, а оно дорисовывает к реальным ландшафтам изображения покемонов, которых надо ловить.




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