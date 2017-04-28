Авиакомпания United Airlines достигла досудебного соглашения о выплате компенсации 69-летнему доктору Давиду Дао, которого силой вытащили из салона самолета. Видео этого инцидента мгновенно разлетелось по соцсетям, обрушив акции компании, а сам пострадавший собирался обратиться в суд.
При этом, сколько именно авиакомпания заплатит доктору Дао, неизвестно. Его адвокаты заявили, что компенсация выплачивается на том условии, что ее сумма останется конфиденциальной, сообщает ВВС.
Глава авиакомпании United Оскар Муньос, который подвергся острой критике после инцидента с пассажиром, заявил, что он "собирался поступить правильно и сделал это".
11 апреля сотрудники службы безопасности United Airlines за руки и за ноги выволокли из самолета американского доктора вьетнамского происхождения Дэвида Дао, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилль.
Авиакомпания объясняла действия своих сотрудников необходимостью отправить тем же рейсом другой экипаж, которому нужно было выйти на работу в другом городе на следующий день. Для этого потребовалось снять с самолета несколько уже сидевших в салоне пассажиров, которым была предложена компенсация в размере 800 долларов каждому.
Доктор Дао отказался покинуть свое место, заявив, что ему тоже нужно на работу и что его выбрали из других пассажиров из-за его азиатской внешность. В результате вызванная охрана вытащила его из самолета силой. Он лишился двух передних зубов, у него был сломан нос.
На прошлой неделе United Airlines заявила, что изменит из-за этого скандала свою систему бонусов: вознаграждения менеджерам будут выплачиваться, исходя из удовлетворенности клиентов предоставленными услугами.
Кроме того, будет изменена и система бронирования мест: в частности, максимальная сумма компенсации при снятии с рейса по вине авиакомпании теперь увеличена до 10 тысяч долларов (до скандального инцидента она составляла 1350 долларов)
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