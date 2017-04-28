Трамп: военный конфликт с Северной Кореей возможен

Президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Северной Кореей из-за ее ядерной программы может вылиться в серьезный военный конфликт, однако он предпочел бы разрешить ситуацию дипломатическим путем.

Трамп также уверен, что северокорейскому лидеру, который возглавил страну в 27 лет, нелегко.

"Существует вероятность того, что у нас может быть серьезный серьезный конфликт с Северной Кореей. Абсолютно", - сказал Трамп в интервью Рейтер, приуроченном к 100 дням его президентства.

Тем не менее, президент США заявил, что хочет разрешить кризис мирным путем и сейчас его администрация готовит ряд новых экономических санкций против КНДР, пишет ВВС.

"Мы хотели бы решать вопросы дипломатично, но это очень сложно", - признался Трамп.

Он похвалил китайского лидера Си Цзиньпина за помощь Китая в попытках обуздать Северную Корею.

"Я считаю, что он очень много делает, он определенно не хочет видеть суматоху и смерть, он не хочет этого видеть, он хороший человек, он очень хороший человек", - охарактеризовал Трамп своего китайского партнера, с которым провел переговоры в апреле.

Он добавил, что Си Цзиньпин любит Китай и китайцев. При этом ранее, вскоре после избрания президентом, Трамп обвинял Китай в том, что он недостаточно делает для решения северокорейской проблемы.

Ранее в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил Fox News, что Китай вновь призвал Северную Корею воздержаться от проведения дополнительных испытаний.