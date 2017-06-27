Участников автопробега по Молдове не пустили в Приднестровье

В Приднестровье не впустили участников автопробега. Несколько населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днестра, входили в маршрут автотуристов, которые взялись преодолеть две тысячи километров по бездорожью за пять дней, но восемь путешественников на трех машинах, не смогли пересечь накануне Бендерский КПП.

"Нас долго держали для дополнительной проверки. Сказали что надо заплатить таможенный сбор, почти 100 евро за каждый автомобиль. Сказали, что просто не разрешают проехать, ни здесь, ни в другом месте", - рассказал участник автопробега.



Среди них - два румынских журналиста, а на трех автомобилях - румынские номера. Инцидент на административной границе с Приднестровьем заставил путешественников срочно изменить маршрут.

Автопробег стартовал из Кишиневе 8 мая и должен завершиться сегодня.