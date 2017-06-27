В Одесской области пограничники отрезали два села от Украины

В сложной ситуации оказались жители Новоалександровки и Новых Буторов Великомихайловского района Одесской области. В ходе проведения демаркационных работ на границе с Приднестровьем пограничники перекрыли единственную дорогу, связывающую села с остальной Украиной.

Об этом «Думской» сообщила председатель сельсовета Новоалександровки Людмила Чебан.

Новоалександровка и Новые Буторы расположены внутри небольшого выступа, врезающегося в территорию Приднестровья. Автомобильное сообщение с областью ранее осуществлялось при помощи дороги, 900 метров которой проходят через приднестровскую территорию.

17 мая в сельские советы этих двух населенных пунктов пришли уведомления от Госпогранслужбы о том, что в связи с проведением демаркации границы данный участок будет закрыт для пересечения людьми и автомашинами.

«Вчера, 18 мая, в 20:00 пограничники осуществили обещанное, дав нам меньше двух суток, фактически поставили перед фактом, — говорит Людмила Чебан. – Таким образом, со вчерашнего вечера мы отрезаны от Украины. Мы не можем покинуть свои населенные пункты, поставки хлеба и других продуктов не осуществляются, скорая помощь к нам приехать не может».

По ее словам, существуют объездные дороги по полю, однако они находятся в ужасном состоянии. К тому же, использование их в приграничной зоне запрещено.

В связи с перекрытием транспортной артерии, соединяющей два села с остальной Украиной, среди местных жителей растет недовольство. В сельсоветах признают, что смогут держать ситуацию под контролем максимум три дня.

Как сообщил депутат Одесского областного совета от фракции Блок Петра Порошенко «Солидарность» Николай Деревянко, сложившаяся ситуация не вызвала оперативной реакции властей в Одессе.

«Было соответствующее обращение к председателю райадминистрации (Владимиру Слидзюку), однако реакции не последовало», — отметил он.