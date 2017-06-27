Украина может закрыть КПП на приднестровском участке границы с Молдовой

Украинская сторона должным образом отреагирует на возможное обращение непризнанного Приднестровья к Москве о размещении российских представителей в пунктах пропуска приднестровского участка границы с Молдовой. Об этом заявила глава подкомитета по безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

"Заявление главы МИД непризнанного Приднестровья Игнатьева о намерениях обратиться к Москве для размещения ее представителей на пунктах пропуска приднестровского участка границы с Республикой Молдова услышано и не останется без внимания украинской стороны. В случае такого обращения будем инициировать полное закрытие контрольно-пропускных пунктов на этих участках. Понятно, что вся граница также может быть закрыта до восстановления территориальной целостности Молдовы в случае появления каких-либо милитаристских или иных представителей страны-агрессора вблизи границы Украины со стороны "ПМР", – рассказала народный депутат.

По ее словам, у Украины сейчас есть достаточный арсенал невоенных мер, чтобы "устранить угрозу с этого направления", передает segodnya.ua.

"Наши попытки заставить Приднестровье убрать российскую ОГРВ (Ограниченный контингент российских войск – прим.) с территории, похоже, не понимают в Тирасполе. Кажется, приходит время прибегать к более четким и жестким политико-экономическим объяснениям, чтобы эта "игра в дурака" приднестровским руководством прекратилась", – подытожила Фриз.